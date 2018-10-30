Trump fazla abartmış: 500 bin değil yaklaşık bin

ABD Başkanı Trump’ın, Suudi Arabistan’la silah anlaşmasının ülkede 500 bin kişiye iş sağladığı iddiasını araştıran Reuters’a göre bu sayı binin altında.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’la geçen yıl imzalanan silah anlaşmasından her fırsatta “110 milyar dolarlık muazzam sipariş” olarak bahsediyor ve anlaşmanın ABD’de 500 bin kişiye iş sağladığını söylüyor.

Ancak Reuters tarafından ABD’li silah şirketlerinden alınan belgelere ve bu şirketlerin yetkililerine dayanarak yapılan araştırma sonuçlarına göre, Suudi Arabistan’ın ABD’den silah siparişi paketinin tamamı yürürlüğe girse bile, bu ancak bine yakın kişinin daha istihdam edilmesi anlamına gelecek. Anlaşma Suudi Arabistan’da ise 10 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Reuters’ın haberine göre ABD’li silah şirketi Lockheed Martin’in Suudi Arabistan’ın siparişi için işe alacağı yeni personel sayısı bini geçmiyor. Şirket eğer tüm sipariş paketi bir seferde gelirse, ki bunun pek de olası olmadığı söyleniyor, halihazırdaki 18 bin çalışanının siparişi üretmekle uğraşacağını öngörüyor. Şirketten edinilen bir belgeye göre sözkonusu siparişte teslim edilecek silah ve diğer araçların bakımı içinse Suudi Arabistan’da 10 bin yeni iş yaratılması öngörülüyor.

Bir başka silah tekeli Raytheon’unsa Suudi siparişinin tamamı gerçekleşirse halihazırdaki 10 bin çalışanının işini korumasını öngördüğü bildiriliyor.

TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI 383 BİN

Suudi Arabistan’la geçen yıl imzalanan anlaşmanın tamamı ABD’nin beş büyük silah şirketi tarafından yüklenilecek. Bu beş şirketin toplam çalışan sayısı ise 383 bin. Reuters’ın araştırmasına göre eğer 110 milyar dolarlık paketin tamamı onaylanırsa bu şirketlerdeki mevcut çalışanların 20 bin ila 40 bini Suudi siparişinde çalışacak.

Suudi Arabistan’ın ise 2030’a dek silah sanayiinde çalışan sayısını 40 bine çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.

ABD’li silah şirketlerinin Suudi siparişi olmasa da, Washington'un savunma harcamalarının iki katına çıkması nedeniyle zaten bir sıkıntıya düşmeyeceği ifade ediliyor. Reuters’ın hesaplamasına göre Suudi Arabistan ile ABD arasındaki silah anlaşması uyarınca verilen siparişlerde çalışacak kişi sayısı, taşeronlar ve bağlantılı sanayiler de göz önüne alındığında toplam 84 bin ila 168 bin arasında hesaplanıyor. Mevcut çalışanların da dahil olduğu bu sayı ise Trump’ın "500 bin iş" ifadesinin ancak üçte ya da beşte birine denk geliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise 2017 Mayısı’nda yaptığı açıklamada Suudi anlaşmasının “ABD’de on binlerce yeni iş yaratabileceğini” açıklamıştı.