Trump, fabrikasını kapatan General Motors'u teşvik ile tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, 5 fabrikasını kapatacağını ve çalışan sayısını yüzde 15 azaltacağını açıklayan ABD’li otomotiv tekeli General Motors'u (GM) 'tüm teşvikleri kesmekle' tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, fabrika kapatma ve işçi çıkarma kararı alan ABD’li otomotiv tekeli General Motors'u (GM) "tüm teşvikleri kesmekle" tehdit etti.

‘ALDIĞIMIZ TEŞEKKÜR BU MU!’

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeniden yapılanma planları çerçevesinde 5 fabrikasını kapatacağını ve çalışan sayısını yüzde 15 azaltacağını açıklayan GM'yi hedef alarak, şunları kaydetti:

General Motors ve CEO'su Mary Barra, Ohio, Michigan ve Maryland'daki fabrikalarını kapatma kararıyla beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Meksika ve Çin'de ise kapanan hiçbir şey yok. ABD, GM'yi kurtardı ve aldığımız teşekkür bu! Şimdi elektrikli arabalar dahil GM'ye yönelik tüm teşvikleri kesmeyi değerlendiriyoruz. GM, yıllar önce Çin'de fabrikalar kurarak büyük bir bahise girdi. Bu bahisten kazançlı çıkacağını düşünmüyorum. Ben Amerikan işçilerini korumak için buradayım.

General Motors geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "tasarruflarını artırmak amacıyla" yeniden yapılanma kararı aldıklarını belirterek, 4'ü ABD'nin Michigan, Maryland ve Ohio eyaletlerinde ve biri Kanada'nın Ontario eyaletindeki olmak üzere 5 üretim tesisinin gelecek yıl içinde kapatılacağını duyurmuştu. Bu karar sonucunda 10-15 bin arasında çalışanın işine son verileceği tahmin ediliyor.