Trump: Evsizler yüzünden polislerimiz hastalanıyor, prestijimiz düşüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Kaliforniya eyaletinde yaşayan evsiz insanların Los Angeles ve San Fransico kentlerinin prestijlerini düşürdüğünü savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kaliforniya eyaletinde yaşayan evsiz insanların Los Angeles ve San Fransico kentlerinin prestijlerini düşürdüğünü savundu.

Washington Post'ta yer alan habere göre dün Kaliforniya eyaletine gelen Trump, indiği havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada "Los Angeles, San Francisco ve birçok kentin bu yaşananlara izin vererek kendini yok etmesine izin veremeyiz. Genellikle prestijlerinden dolayı başka yerlerden gelip Los Angeles ve San Francisco'ya taşınıyorlar, sonra bir bakıyoruz ki hepsinin sokaklarda çadırı var" diye konuştu.

"Buna ilişkin bir şeyler yapmalıyız" diyen Trump, sözlerini şöyle sürdürdü: "San Francisco ve Los Angeles halkı bu durumdan sıkıldı. Duruma bakıyoruz, bunun üzerine bir şeyler yapacağız. Polisler evsizlerden dolayı hastalanıp hastaneye kaldırılıyorlar. Buna izin veremeyiz"

Eyalet yönetiminin Trump'ın talimatı üzerine evsizliğe ilişkin yeni bir politika arayışında olduğu, ABD Konut Bakanı Ben Carson'ın da eyalet yönetimiyle konuyu görüşmek için Kaliforniya'ya geleceği bildirildi.