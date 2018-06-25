Trump: Evanjelistler Kudüs'teki büyükelçiliğe yahudilerden daha çok sevindi

ABD'de TBN Christian'ın yayınladığı bir programa katılan Trump, Kudüs'te açılan ABD Büyükelçiliği'ne evanjelistlerin yahudilerden daha çok sevindiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, evanjelistlerin İsrail'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasına Yahudi halkından daha fazla memnuniyet gösterdiğini belirtti.

TBN Christian'ın yayınladığı Mike Huckabee'nin programında konuşan Trump, “Size şöyle söyleyeyim, evanjelistler bana Yahudilerden daha fazla teşekkür mesajı gönderdi, bunu dinleyicilerde ve diğer her şeyde de görebiliyorum. Yahudi halkı memnuniyet duydu, ama evanjelistler Yahudilerden daha da memnun oldu” dedi.

Sunucunun evanjelistlerin “kutsal kitaba” bağlı bir topluluk olduğunu ve kitaptaki vaadlerin gerçekleştirildiğini belirtmesinin ardından Trump “Bunu söylemek çok hoş, çünkü teoride Yahudi halkını etkilese de, İncil'i benimseyen insanları da etkiliyor. Evanjelistler gerçekten memnuniyetle karşıladılar ve bu beni çok iyi hissettiriyor” yorumunda bulundu.

Trump'ın başkanlık döneminde evanjelistlerden büyük destek aldığı biliniyor.

Huckabee, geçen ay Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği'nin açılış töreninde yer almıştı. Trump, törene katılamayarak kızı ve damadını delege olarak yollamıştı.