Trump, Erdoğan'a Gülen'in iadesi hakkında 'bir bakacağım' demiş

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Gülen'in iadesi iddiaları hakkında 'Trump, Erdoğan'a sadece "Bir bakacağız" dedi' ifadeleri kullanıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders tarafından yapılan açıklamada, Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi iddiaları hakkında "ABD Başkanı Trump, Erdoğan'a sadece ‘Bir bakacağız' dedi" ifadesi kullanıldı.

Gülen'in, Türkiye'ye iadesi konusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "En son Buenos Aires'te bir araya geldiğimizde ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konu üzerinde çalıştıklarını söyledi ancak somut adımları görmemiz gerek" demişti.

Önceki gün Reuters'ın bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberde Trump'ın Gülen'in iadesi konusunda bir taahhütte bulunmadığı belirtilmişti.