Trump, Erdoğan ile resmi görüşmeyi iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yapması planlanan resmi görüşmenin formatını değiştirdiğini açıkladı. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile önceden planlanan görüşmeleri de iptal etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Arjantin'deki G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yapması planlanan resmi görüşmeleri iptal ettiği öğrenildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump’ın G20 Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gayriresmi bir görüşme yapacağını söyledi. Sanders, görüşmenin resmi ikili görüşme formatında yapılmayacağını aktardı.

Trump, bugün yaptığı açıklama ile Kerç Boğazı'nda Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim sebebiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşmeyi de iptal ettiğini duyurmuştu.