Trump: Erdoğan dışında kimse işini düzgün yapmıyor

NATO zirvesi sırasında ABD Başkanı Trump'ın temaslarını takip eden gazeteci Ian Bremmer, Trump'ın 'Erdoğan dışında kimse işini düzgün yapmıyor' dediğini aktardı.

Geçtiğimiz günlerde Brüksel'de gerçekleşen NATO zirvesi ve ardından gelen Trump-Putin zirvesi uluslararası basında tartışılmaya devam ediyor.

ABD merkezli CBS televizyonuna katılan ve NATO zirvesi boyunca Trump'ın temaslarını takip eden ABD'li gazeteci Ian Bremmer, zirvede yaşananlara ilişkin daha önce basına yansımamış detayları paylaştı.

NATO liderlerinin 'savunma bütçesinde' artışa gitmemesinden dolayı Trump'ın çok kızgın olduğunu belirten Bremmer, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile karşılaşması sırasında Trump'ın söylediklerini şu ifadelerle aktardı: