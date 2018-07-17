Trump: Erdoğan dışında kimse işini düzgün yapmıyor

Geçtiğimiz günlerde Brüksel'de gerçekleşen NATO zirvesi ve ardından gelen Trump-Putin zirvesi uluslararası basında tartışılmaya devam ediyor.
ABD merkezli CBS televizyonuna katılan ve NATO zirvesi boyunca Trump'ın temaslarını takip eden ABD'li gazeteci Ian Bremmer, zirvede yaşananlara ilişkin daha önce basına yansımamış detayları paylaştı.
NATO liderlerinin 'savunma bütçesinde' artışa gitmemesinden dolayı Trump'ın çok kızgın olduğunu belirten Bremmer, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile karşılaşması sırasında Trump'ın söylediklerini şu ifadelerle aktardı:
"Trump toplantıda liderlerden daha fazla harcama için taahhüt alamadı. Birçoğu 'parlamentodan izin almalıyız, devam eden bir sürecimiz var, size daha fazla harcama yapacağımızı söylemeyiz' diyordu. Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a döndü ve şöyle dedi: Erdoğan dışındaki hiç kimse işini düzgün yapmıyor. Sonra da Erdoğan'la yumruk tokuşturdu."