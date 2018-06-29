'Trump ekibine Dünya Ticaret Örgütü'nden ayrılmak istediğini söyledi'

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi ekibine birden fazla kez Dünya Ticaret Örgütü'nden ayrılmak istediğini söylediği belirtliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, üst düzey Beyaz Saray yetkilileriyle görüşmelerinde ABD'nin Dünya Ticaret Örgütü'nden ayrılmasını istediği belirtiliyor.

Axios haberine göre Trump, bu isteğini birden fazla kez dile getirdi. Trump'ın danışmanlarına sıklıkla "Neden bunun içinde olduğumuzu bilmiyorum. Dünya Ticaret Örgütü dünyanın geri kalanı tarafından ABD'yi soymak için yapıldı" dediği aktarılıyor.

Buna karşın ABD'nin DTÖ'den çıkması için ABD Kongresi kararı gerekiyor. Trump'ın kongreyi bu konuda ikna etmesi olası görünmüyor.

Habere göre konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar Trump yönetimi DTÖ'den ayrılma isteğini gerçekleştiremese bile, yönetimin DTÖ'ye dair "adil olmayan" durumları değiştirmek için adımlar atacağını söylüyor.

Beyaz Saray, DTÖ açıklamalarıyla ilgili yorum yapmazken, Trump'ın sıklıkla ABD'nin diğer ülkelerle ticaretini eleştirdiği biliniyor.