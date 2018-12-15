Trump duyurdu: İçişleri Bakanı ayrılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İçişleri Bakanı Ryan Zinke’nin yıl sonunda görevi bırakacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Ryan Zinke’nin yıl sonunda görevi bırakacağını duyurdu.

Zinke’nin “iki yıllık görevi boyunca çok şey başardığını ve verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ettiğini” belirten Trump, yeni İçişleri Bakanının gelecek hafta açıklanacağını ifade etti. Trump, Zinke’nin istifa mı ettiği yoksa görevden mi alındığına dair bir açıklama yapmadı.

Eski bir ABD Deniz Kuvvetleri mensubu olan Zinke, Irak işgalinde yer almış, buradaki “başarıları”ndan dolayı iki bronz yıldız almıştı. Zinke, ABD Donanmasına bağlı özel kuvvetler timi olan SEAL’in komutanı olarak Bosna Hersek, Kosova ve Hırvatistan’da da bulunmuştu.

2015 yılından bu yana Temsilciler Meclisi'nde Montana'yı temsil eden Zinke, enerji sektöründen bazı şirketlerin yöneticilerince destekleniyor.