Trump duyurdu: Beyaz Saray basın sözcüsü ayrılıyor

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders’ın bu ay sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu. Trump memleketi Arkansas’a dönecek olan Sanders için ‘Umarım Arkansas Valiliği için seçimlere girmeye karar verir’ dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders’ın ay sonunda görevinden ayrılarak memleketi Arkansas’a döneceğini açıkladı.

Trump mesajında “Umarım, Sanders Arkansas Valisi olarak seçime girmeye karar verir, harika olur. Sarah, çıkardığın güzel iş için tebrik ederim” dedi.

Sanders’ın babası Mike Huckabee de daha önce Arkansas Valisi olarak görev yapmıştı.

Üç buçuk yıldır Beyaz Saray'da basın sözcülüğü yapan Sanders, günlük basın brifinglerini sınırlaması ve CNN muhabiri Acosta’nın akreditasyonunun iptal edilmesi gibi konularda Beyaz Saray Muhabirleri Derneği ile gerilim yaşamıştı.