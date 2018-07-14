Trump, dünyanın en yoksul ülkelerinden biriyle ticaret savaşında

ABD, dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Ruanda ile kullanılmış kıyafetler üzerinden ticaret savaşına girdi.

Ruanda 2018 yılının ilk aylarında yeni bir gümrük tarifesi uygulamasına geçti ve ABD’den alınan kullanılmış elbiselere kilosu 0,25 dolar olan vergiyi 2,50 dolara çıkarttı. Ruanda, ABD’den kullanılmış kıyafet alımını 2019’da temelli bitirmeyi planlıyor. Ruanda’nın yerli üretimi artırmak için attığı adım ABD tarafından sert karşılandı.

TRUMP 17 MİLYON DOLAR İÇİN BİLE 'KARARLI'

Ruanda’nın kullanılmış kıyafetlere yönelik tarifeleri yükseltme kararını almasının ardından, Mart ayında ABD Ticaret Temsilcisi C.J. Mahoney, Ruanda'nın Washington’un Afrika’daki ticaret yasası olan Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası’ndan faydalanamayacağını açıkladı. Ruanda ile ABD arasındaki kullanılmış elbise ticaret hacmi 17 milyon dolar civarında.

ABD Ticaret Temsilcisi C.J. Mahoney konuya dair, "Başkanımızın kararları ticaret yasalarımızı uygulama konusundaki kararlılığını vurgulamaktadır" dedi.

RUANDA CUMHURBAŞKANI: KENDİ ENDÜSTRİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ

Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame geçtiğimiz ay gazetecilere verdiği demeçte, “Seçim yapmanın zorunlu olduğu bir döneme girdik, ya kullanılmış kıyafet almaya devam edeceğiz ya da kendi tekstil endüstrimizi geliştireceğiz... Bana göre bu seçimde karar vermek kolay” demişti.

Ruanda'da 1994'de geçekleşen katliamda 800 bin kişi yani ülke nüfusunun yüzde 10'u hayatını kaybetmişti. Ülke altyapısı ve ekonomisi hala 1994'teki katliamdan bu yana toparlanabilmiş değil.