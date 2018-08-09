'Trump doları zayıflatmak için müdahale edebilir'

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ticaret gerilimleri sebebiyle doları zayıflatmak için adım atabileceği söyleniyor. Trump'ın dolar satması ihtimaller arasında.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası ticarette rekabet gücü kazanmak için ucuz dolardan yana olduğu biliniyor.

Bloomberg'in haberine göre doların değer kaybetmesini isteyen Trump, kura müdahale ederek dolar satmayı değerlendiriyor.

JPMOrgan Chase & Co. baş ABD ekonomisti Michael Feroli, bunun ana senaryoları olmadığını, ancak Trump'ın müdahaleci kur politikası izlemesi ihtimalini yok sayamayacaklarını, bu yönde ipuçları olduğunu söyledi.

Trump, geçmiş açıklamalarında parasal sıkılaştırma politikalarına karşı çıkarak, bunun "yaptıkları her şeye zarar vereceğini" savunmuştu.

ABD yönetimi 2000 yılından beri dolar satarak piyasaya müdahale etmemişti.