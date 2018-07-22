Trump: Diz çöken sporcuya ceza verilsin

ABD Başkanı Donald Trump, NFL'de milli marş sırasında protesto yapacak oyuncuların sezon boyu men edilmesi gerektiğini savundu.

Amerikan Futbol Ligi (NFL) takımlarından Miami Dolphins’in bazı oyuncuları, ABD’de ırkçılığı, eşitsizliğı ve polis şiddetini protesto için Amerikan ulusal marşı sırasında diz çökme eylemine yeni sezonda da devam edeceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süredir hedef gösterdiği eylemler sonucunda 2017/18 sezonu sonunda kural değişikliğine gidilmişti. Kural değişikliği, sahaya çıkan tüm oyunculara milli marş esnasında ayağa kalkma zorunluluğu getiriyor. Ayağa kalkmayanlar ise ceza alıyor. Protestoya devam eden oyunculara ise "ayağa kalkmayacaksanız soyunma odasında kalabilirsiniz" deniliyor.

Yeni sezon öncesinde tartışmalar yeniden alevlenirken, Trump Twitter hesabından tehditler savurmaya devam etti. Trump: "Sözleşmede oyuncuların ayağa kalkmaları ve ellerini kalplerine koymaları gerektiği yazmıyor mu? İlk kez diz çöktüklerinde oyun dışı kalmalılar. Bunu ikinci kez yaparlarsa tüm sezon ceza almalılar ve onlara ödeme yapılmamalı” derken, oyunculara verilecek cezayı belirlemesi beklenen Miami Dolphins’in sahibi Stephen Ross, protesto etmeleri halinde oyunculara ceza verip vermeme konusunda henüz bir karara varmadığını açıkladı.