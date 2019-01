Trump, Davos Zirvesi’ne katılmayacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, 22 Ocak’ta İsviçre’nin Davos kentinde başlayacak Dünya Ekonomik Zirvesi’ne katılmayacağını açıkladı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Trump, seyahatini iptal etme gerekçesi olarak, Demokratların Meksika duvarı konusundaki "inatlaşmasını” gösterdi.

Trump’ın Meksika sınırına inşa edilmesini istediği duvarın finansmanı nedeniyle yaşanan bütçe krizinde hükümet 22 Aralık’tan beri kısmen kapalı.

Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sınır Güvenliği konusunda Demokratların inatlaşması yüzünden ve ulusumuz için büyük önem taşıyan güvenlik gerekçesiyle, çok önemli olan Dünya Ekonomik Zirvesi için İsviçre’nin Davos kentine yapacağım gezimi saygıyla iptal ediyorum. Dünya Ekonomik Forumu’na en içten saygı ve özürlerimle” dedi.

Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the @WEF!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 Ocak 2019