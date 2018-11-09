Trump: Daha fazla gazeteci yasaklanabilir

ABD Başkanı Trump, CNN muhabiri Jim Acosta'nın basın kartının askıya alınmasına ilişkin, "Bu kararı ben vermedim. Fakat başkalarına da uygulanabilir." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, CNN televizyonu muhabiri Jim Acosta'nın Beyaz Saray basın kartının askıya alınmasının ardından farklı gazetecilerin de basın kartlarının iptal edilebileceğinin sinyalini verdi.

Trump, Paris ziyareti öncesi Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine yöneltilen bir soru üzerine Acosta'nın basın kartının askıya alınması kararını kendisinin vermediğini belirterek, "Bu kararı ben vermedim. Fakat başkalarına da uygulanabilir" dedi. Trump "Beyaz Saray kutsal bir mekan, çok özel bir yer, Beyaz Saray'a saygı gösterilmesi gerekir, Başkana saygılı davranılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.