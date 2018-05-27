Trump Çin'le ZTE krizini çözdü, Ivanka Trump'ın markalarına onay geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'le yaşanan ZTE krizini çözmesinin ardından, Çin yönetimi Ivanka Trump'ın 5 tescilli markasına onay verdi.

Çin'li telekom devi ZTE, ABD'nin İran yaptırımlarını delmesi sebebiyle ağır ceza almış, şirketin ABD yazılım ve donanımlarını 7 yıl boyunca kullanmasına yasak gelmişti. Yasakla birlikte ZTE ana faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştı.

İran karşıtı tutumuyla bilinen ABD Başkanı Donald Trump, yaptırımları delen şirketle ilgili açıklama yaparak cezanın ağır olduğunu ve ZTE'nin faaliyetlerinin yeniden başlaması için adım atacağını açıklamıştı.

ABD ve Çin'in ZTE konusunda anlaşmaya varması sırasında Ivanka Trump'ın 5 tescilli markasının Çin hükümeti tarafından onaylandığı açıklandı.

Ivanka Trump'ın, verilen ticari onayla birlikte, Çin'de satılan ürünlerden milyonlarca Dolar kazanabileceği aktarılıyor.

Trump'ın ZTE konusundaki açıklamasından hemen önce, içerisinde Donald Trump'ın kişisel işletmelerinin de bulunacak olduğu Çin'deki bir parka 500 milyon dolar kredi verdiği duyurulmuştu.

Donald Trump, kişisel işleriyle devlet işlerini karıştırması nedeniyle sıklıkla suçlanıyor.