Trump: Çin'le ticaret savaşını bizim aptallar kaybetti

Washington ile Pekin arasındaki ticaret gerilimi süratle tırmanırken ABD Başkanı Donald Trump'tan konuya ilişkin açıklama geldi.

ABD'nin yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağı sanayi ürünü ağırlıklı 1300 Çin malının listesini açıklamasından 11 saat sonra Pekin de aynı şekilde yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağı, Trump'a oy vermiş eyaletlerde yetişen tarım ürünleri ağırlıklı 106 Amerikan malının listesini duyurdu.

Söz konusu misillemenin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Trump, ''Çin'le ticaret savaşında değiliz, o savaş uzun yıllar önce ABD'yi temsil eden aptal ve beceriksiz kimselerce kaybedildi. Şimdi yıllık 500 milyar dolarlık ticaret açığımız ve 300 milyar dolarımızın çalındığı fikir hırsızlığı var. Bunun böyle devam etmesine izin veremeyiz'' ifadelerini kullandı.