Trump, Çin'i hedef alan düzenlemeyi onayladı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin mallarına 50 milyar dolarlık gümrük vergisi getiren düzenlemesi açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin mallarına 50 milyar dolarlık gümrük vergisi getiren düzenlemeye ilişkin ilk açıklaması yapıldı.

Trump, Pekin'in Amerikan teknolojisini çaldığını ileri sürerken, Beyaz Saray, Trump'ın ABD Ticaret Bakanı Steven Mnuchin'e de Çin yatırımlarına getirilecek kısıtlamalarla ilgili liste açıklaması talimatı verdiğini belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi, daha önce ek vergiye tabi olacak Çin'den 48 milyar dolar değerinde 1300 ürün belirlemişti.