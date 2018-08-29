Trump, Çin’i Clinton’un maillerini hacklemekle suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, dün Twitter'da yaptığı açıklamada, Çin’i 2016 seçimlerinde Demokratların başkan adayı Hillary Clinton'un e-postalarını hacklemekle suçladı ancak bu konuda herhangi bir kanıt sunmadı.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı Twitter paylaşımında “Hillary Clinton’un birçoğu gizli bilgilerden oluşan e-postaları Çin tarafından hacklendi. Bir sonraki hamle, FBI ve DOJ tarafından gelmezse güvenilirliliklerini kaybedecekler” ifadelerini kullandı.

Trump Salı gecesi yaptığı bir Twitter paylaşımında “Çin, Hillary Clinton’ın özel e-posta sunucusunu hackledi. Rusya olmadıklarına eminler mi (sadece şaka yapıyorum!)? FBI ve DOJ'un bu konuda haklı olma ihtimali ne? Aslında çok büyük bir hikaye. Çok gizli bilgiler!” dedi.

Pekin'de konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Çunying, bu suçlamaların yeni bir şey olmadığını söyledi. Hua, günlük haber bülteninde yaptığı açıklamada, “Buna benzer türde iddiaları ilk defa duymuyoruz” yorumunda bulundu.

Hua açıklamasına “Çin siber güvenliğin sağlam bir savunucusu. Her türlü internet saldırısına ve sırların çalınmasına kesin olarak karşıyız ve önüne geçmeye çalışırız” sözleriyle devam etti.

ABD istihbarat yetkilileri, Rusya'nın 2016 cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale etmek için Demokrat yetkilileri hacklediğini söylemişti. Bir ABD federal büyük jürisi, Clinton ve Demokrat Parti'nin bilgisayar ağlarını hacklemekle suçlanan 12 Rus istihbarat subayını Temmuz ayında suçlamıştı.