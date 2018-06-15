Trump Çin'e yeni gümrük vergisini onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen ürünlere ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararı resmen onayladı.

ABD Başkanı Trump, Çin'den ithal edilecek teknolojik ürünlere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanmasını onayladı. Trump'ın, "Çin'in ABD'de fikri mülkiyet hakları hırsızlığı yaptığına dair iddiaların incelenmesi sonucu" getirildiğini belirttiği yüzde 25 oranındaki gümrük tarifesinin özellikle stratejik açıdan önem taşıyan teknolojik ürünler için geçerli olacağı duyuruldu. Değeri toplam 50 milyar dolara ulaşacak gümrük vergilerinin uygulanacağı ürünlerin nihai listesi ise ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından açıklandı. Çin'in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef alan listede, nükleer reaktörler, gaz türbini, hava ve gaz sıvılaştırıcı makineler, fırınlar, ticari bulaşık makineleri gibi yaklaşık 1100 farklı ürün bulunuyor. USTR açıklamasında, listedeki yaklaşık 800 ürünün 6 Temmuz 2018'den itibaren yüzde 25 ek gümrük vergisine tabi tutulacağı bildirildi. Bu ürünlerden toplanacak vergilerin 34 milyar doları bulacağı kaydedildi.

rump'ın bu hamlesine Çin'in yanıtı ise gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Trump'ın kararına misilleme olarak Çin'in de Amerikan ürünlerine "benzer boyut ve yoğunlukta” bir tarifeyi uygulamaya koyacağı duyuruldu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang da yaptığı açıklamada "ABD tek taraflı, korumacı ve Çin'in çıkarlarını zedeleyici önlemler almaya kalkarsa derhal harekete geçeceğiz ve kendi adil ve meşru haklarımızı korumak için kararlı bir biçimde gereken adımları atacağız” ifadelerini kullanmıştı.