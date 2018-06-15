Trump Çin'e karşı 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisini onayladı

ABD'nin Çin'den yaptığı 50 milyar dolarlık ithalata konu 1.300 ürüne ek gümrük vergisi getirilmesi kararı Trump tarafından onaylandı. Güncellenmiş tarifenin Cuma günü açıklanacağı bildirildi.
Dış Haberler
Cuma, 15 Haziran 2018 10:00

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yaklaşık 50 milyar dolarlık Çin ithalatına gümrük vergisini onayladığı belirtildi.

Bloomberg HT'nin konuya yakın beş kaynağa dayandırarak aktardığı haberde Trump yönetiminin, Çin'in kendini lider olarak konumlandırmak istediği teknoloji ürünlerinde uygulanacak gümrük vergisine ilişkin yeni tarife yayınlamaya hazırlandığı ifade edildi.

ABD, Nisan ayında 1,300 ürünü hedef alan 50 milyar dolarlık Çin ithalatının vergilendirilmesine ilişkin ilk listeyi açıklamıştı.

ABD'nin Cuma günü güncellenmiş Çin tarifesini açıklaması bekleniyor.