Trump, Çin yüzünden hayal kırıklığına uğramış

Trump, Çin'in KDHC'ye petrol girişine izin vermesinin kendisini 'hayal kırıklığı'na uğrattığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Çin'in petrolün Kuzey Kore'ye girmesine izin vermesinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını" ve bu tür hareketlerin Pyongyang'ın nükleer programı nedeniyle gelişen krize "dostça bir çözüm"ü önleyeceğini söyledi.

Trump sosyal medya hesabında; "Fena yakalandı - Çin'in petrolün Kuzey Kore'ye girmesine izin vermesi çok hayal kırıklığına uğrattı. Bu devam ederse Kuzey Kore sorununa asla dostça bir çözüm olmayacak!" dedi.

Çin bugün erken saatlerde, bir Güney Kore gazetesinin öne sürdüğü Çin ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti gemilerinin petrol alışverişi yaptığı ve Birleşmiş Milletler yaptırımının delindiği iddialarını reddetmişti.