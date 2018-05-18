Trump: Çin ve Avrupa Birliği şımardı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve Çin arasında ticaret anlaşması imzalanacağından 'şüphe duyduğunu' söyleyerek, Avrupa Birliği ve Çin'in 'çok şımardığını' öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile gerçekleşecek ticaret görüşmeleri öncesinde konuştu. Trump, "Bu görüşmeler başarılı olacak mı? Ben bundan şüpheliyim" dedi.

Donald Trump, şüphe duymasının sebebinin "Çin'in çok şımarmış olması" olduğunu savunarak şunları söyledi:

"Çin çok şımardığı için şüphe duyuyorum. Avrupa Birliği çok şımardı, öteki ülkeler de çok şımardı çünkü ABD'den ne istedilerse yüzde 100 aldılar."

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, Trump'ın Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile görüşeceğini söylemişti. Liu He, Çin'in ticaret delegasyonunun başında bulunuyor.