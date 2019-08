Trump, Çin ürünlerine yönelik gümrük vergilerini arttıracak

ABD Başkanı Donald Trump, hisse senetlerinde yaşanan sert bir düşüşün ardından Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik gümrük vergilerinin arttırılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, New York borsasının kapanmasından yaklaşık 1 saat sonra sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Trump, Dow Jones endeksi, 623 puan gerileyerek sert bir düşüş yaşamasıyla Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik gümrük vergilerinin daha da 'katılaşacağı' mesajını verdi.

Trump, yaptığı paylaşımda "Uzun yıllardır Çin (ve diğer birçok ülke) ABD ticareti, fikri mülkiyet hırsızlığı ve daha birçok konudan menfaat elde ediyor. Ülkemiz, bir yıl boyunca Çin'e, görünürde sonu olmayan şekilde yüz milyarlarca dolar kaybediyor. Başkan olarak, bunun olmasına artık izin veremem! Adil ticarete ulaşma ruhuyla, bu haksız ticaret ilişkisini dengelemeliyiz. Çin, ABD'nin 75 milyar dolarlık ürününe yeni gümrük vergileri koymamalıydı" dedi.

ABD Başkanı, 1 Ekim'den itibaren 250 milyar dolarlık Çin ürününe mevcut durumda uygulanan ek yüzde 25'lik gümrük vergisinin yüzde 30'a çıkarılacağını söyledi. Ayrıca Trump, 1 Eylül'den itibaren 300 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan ek yüzde 10'luk gümrük vergisinin yüzde 15'e çıkarılacağını öne sürdü.

For many years China (and many other countries) has been taking advantage of the United States on Trade, Intellectual Property Theft, and much more. Our Country has been losing HUNDREDS OF BILLIONS OF DOLLARS a year to China, with no end in sight....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019