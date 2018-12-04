Trump: Çin ile anlaşmaya varılamazsa tarifelere devam ederiz

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile karşılıklı olarak 90 gün boyunca yeni ek gümrük vergisi getirmeme kararının ardından anlaşmaya varılamaması durumunda ekstra vergiler uygulayacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin başta olmak üzere birçok ülkeyle ticaret vergileri konusunda süren görüşmelerde anlaşma sağlanamaması durumunda ABD'ye mal ihraç eden ülkelere ekstra vergiler uygulanmaya devam edileceğini söyledi.

Çin ile ticaret müzakerelerinin başladığını belirten Trump, "Çin Devlet Başkanı Şi ile Arjantin'de yaptığımız sıcak görüşmeden 90 gün sonra sona erecek ve süre uzatılmayacak" açıklamalarında bulundu.

'UNUTMAYIN BEN 'VERGİ ADAM'IM'

Çin ile birlikte "gerçek" bir ticaret anlaşmasına varmak istediklerini vurgulayan ABD Başkanı şu anda gümrük vergilerinden milyonlarca dolar aldıklarını hatırlatarak eğer anlaşma sağlanamaması halinde "vergi adam" olduğunu hatırlamalarını isteyerek ABD'yi zengin yapacak en büyük vergileri uygulayacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, dün, karşılıklı olarak 90 gün boyunca yeni ek gümrük vergisi getirmeme kararı almıştı. ABD yönetimi ise daha önce 1 Ocak 2019'dan itibaren Çin menşeli ürünlere uygulayacağı ek gümrük vergisi oranını yüzde 25'e yükseltileceğini belirtmişti.