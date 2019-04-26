Trump: Çin Devlet Başkanı'nı yakında Beyaz Saray’da ağırlayacağım

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i yakında Beyaz Saray’da ağırlayacağını söyledi. ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması için müzakereler sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i yakında Beyaz Saray’da ağırlayacağını söyledi.

Trump’ın açıklaması ABD ile Çin arasında uzun süredir devam eden ticaret müzakerelerinde yakın zamanda anlaşmaya varılacağının sinyali olarak yorumlandı.

Trump, Şi’nin ziyaretine ilişkin net bir tarih ve ziyaretin gündemine dair ayrıntı vermezken Beyaz Saray’dan dün yapılan açıklamada ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer’ın Pekin’e ticaret müzakereleri çerçevesinde görüşmek üzere gideceği bildirildi.

Beyaz Saray açıklamasında Çin Başbakan Yardımcısı Liu He’nin de 8 Mayıs’ta görüşmelerin devamı için Washington’a bir ziyaret düzenleyeceği belirtildi.

Açıklamada gelecek haftaki görüşmelerde fikir mülkiyeti, teknoloji transferi, tarife dışı önlemler gibi konuların ele alınacağı ifade edildi.