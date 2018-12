Trump: Çin, ABD otomobillerine ek vergiyi kaldırmayı kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Çin, ABD’den gelen otomobillere uyguladığı tarifeleri düşürmeyi ve kaldırmayı kabul etti. Şu an tarife oranı yüzde 40" dedi.

China has agreed to reduce and remove tariffs on cars coming into China from the U.S. Currently the tariff is 40%.

