Trump: Çin, ABD otomobillerine ek vergiyi kaldırmayı kabul etti

ABD Başkanı Trump, 'Çin, ABD’den gelen otomobillere uyguladığı tarifeleri düşürmeyi ve kaldırmayı kabul etti. Şu an tarife oranı yüzde 40' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Çin, ABD’den gelen otomobillere uyguladığı tarifeleri düşürmeyi ve kaldırmayı kabul etti. Şu an tarife oranı yüzde 40" dedi.

China has agreed to reduce and remove tariffs on cars coming into China from the U.S. Currently the tariff is 40%. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 Aralık 2018

Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Arjantin'in başkenti Buenos Aires’te düzenlenen “G20 Liderler Zirvesi” kapsamında görüşmesinden "iki ülke arasında 90 gün boyunca yeni gümrük vergisi getirilmemesi" konusunda uzlaşma çıkmıştı.

Trump ile Şi Cinping arasındaki görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, iki lider arasındaki görüşmenin başarılı geçtiği ve birçok konuda mutabık kalındığı kaydedilerek ABD ile Çin'in, 90 gün boyunca bir anlaşmaya varabilmek amacıyla yeni ticaret müzakerelerinde bulunacağı ve bu süre içinde iki ülkenin de karşılıklı olarak herhangi bir yeni gümrük vergisi getirmeyeceği belirtilmişti.

