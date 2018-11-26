‘Trump, CIA'in Kaşıkçı raporuyla ilgili yalan söylüyor’

ABD Kongresi’nde Demokratlar, Trump’ı CIA’in Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporu konusunda yalan söylemekle suçladı.

ABD Kongresi’nde Demokratlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cemal Kaşıkçı ile ilgili CIA raporu hakkında yalan söylediğini belirtti.

CIA’in Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturmasında cinayet emrini Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın verdiği sonucuna ulaştığı haberleri basına yansımıştı. ABD Başkanı Trump ise yaptığı açıklamada CIA raporunda böyle bir sonuca varılmadığını söylemiş, raporun henüz tamamlanmadığını ifade etmişti.

ABD Kongresi’nde Demokratlar, Trump’ı CIA raporuyla ilgili yalan söylemekle suçladı. ABD Temsilciler Meclisi’nin istihbarat komitesi üyesi Demokrat Adam Schiff dün yaptığı açıklamada, CIA raporu hakkında kendisine bilgi verildiğini belirterek “Trump’ın Amerikan halkına karşı dürüst davranmadığını” söyledi.

Demokrat senatörlerden Jack Reed de Cuma günü yaptığı açıklamada Trump’ın CIA raporu hakkında yalan söylediğini belirtmişti.

Reed, CNN muhabirinin Trump’ın yalan söyleyip söylemediğini sorması üzerine “Evet. CIA, Suudi Arabistan veliaht prensinin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle doğrudan ilgisi bulunduğu sonucuna ulaştı” ifadelerini kullanmıştı.

