Trump 'çekileceğiz' demişti, ABD Suriye'ye 400 TIR askeri malzeme daha gönderdi

ABD yönetimi, Suriye'den çekilme açıklamasına rağmen, SDG kontrolündeki bölgeye toplam 400 TIR askeri ve lojistik malzeme soktu.

ABD, Suriye'de YPG'nin omurgasını oluşturduğu SDG'nin kontrolündeki bölgeye zırhlı araç, iş makinesi, jeneratör gibi malzemeler taşıyan 150 civarı TIR sevkıyat gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, "ABD'den Suriye'ye yerleşme sinyalleri" başlıklı bir haberle bölgeye 400 TIR askeri ve lojistik malzeme sokulduğunu duyurarak, "AA'nın bölgedeki kaynakları, ABD'nin çekilme kararından bu yana Irak tarafından Suriye’de YPG/PKK işgalindeki sahaya yaklaşık 400 tırın gönderildiğini tespit etti" ifadelerini kullandı.

TRUMP 'ACİLEN TÜMDEN ÇEKİLME' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la 14 Aralık'ta yaptığı telefon görüşmesinde gündeme getirdiği "Suriye'den acilen tümden çekilme" planını 19 ve 20 Aralık'taki açıklamalarında kamuoyuna duyurmuştu.

"ABD askerlerinin eve dönme zamanının geldiğini" söyleyen Trump, sonraki günlerde ABD güvenlik bürokrasisinin telkinleri sonucu "yavaş ve güvenli çekilme" söylemine dönmüştü.

Trump, güvenli bölge fikrini ortaya atarken ABD’li yetkililer Ankara'dan SDG'ye yönelik operasyon yapmayacağı yönünde güvence istemişti.

Türkiye güvenli bölge planını desteklemiş, ancak operasyon yapılmayacağı yönünde söz vermeyi kabul etmemişti.