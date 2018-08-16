Trump 'Buy America' kurallarını altyapı projelerini kapsar hale getirecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Buy America' kurallarını genişleterek, altyapı projelerini bu kapsama alacağı belirtiliyor.

ABD'de 1933'den beri çeşitli başlıklarda uygulanan "Buy America" kuralları, ABD yönetiminin yerel ürünleri tercih etmesini sağlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, kuralların kapsamını genişleterek hükümetin altyapı projelerini de bunlara dahil edeceği aktarılıyor.

CNBC'nin haberine göre kurallar otoyolları, boru hatlarını ve internet altyapısını içerek. Böylece bu başlıklarda ABD yapımı mallar hükümet tarafından tercih edilecek.

Habere göre ABD'li kuruluşlar maliyetlerdeki yüksek artışlar sebebiyle karardan endişe duyuyor. Ancak Trump'ın ticaret danışmanı Peter Navarro'nun altı aydan uzun süredir konuyla ilgili hazırlık yaptığı bildiriliyor.

Yakında devreye girmesi beklenen kuralların taslak halinin daha sert olduğu, ancak gözden geçirmelerin ardından kimi esnekliklerin mümkün hale getirildiği söyleniyor.