Trump 'bütçede hedefimiz yüzde 4' dedi, Macron yalanladı

NATO zirvesinin ikinci ve son gününde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerinin savunma harcamalarını GSYH’lerinin yüzde 2’si düzeyine çıkartmaları, daha sonra ise bu hedefin yüzde 4’e çıkarılması gerektiğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, tartışmalar sırasında masaya böyle bir önerinin gelmediğini belirtti.

İki gün süren NATO Liderler Zirvesi son gününde, zirve öncesinde başlayan bütçe tartışmaları devam ediyor. Görece geldiği günden bu yana NATO bütçesine yapılan ödemelerin ABD aleyhine eşitsiz bir biçimde gerçekleştiğini savunan ABD Başkanı Donald Trump, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında ve Twitter’dan yaptığı açıklamada “Tüm NATO ülkeleri yüzde 2 taahhütlerini yerine getirmeli ve bu en sonunda yüzde 4’e çıkarılmalı” dedi.

....On top of it all, Germany just started paying Russia, the country they want protection from, Billions of Dollars for their Energy needs coming out of a new pipeline from Russia. Not acceptable! All NATO Nations must meet their 2% commitment, and that must ultimately go to 4%! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2018

NATO zirvelerinde alınan kararlara göre, üye ülkeler, savunma harcamalarını Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarının (GSYH) yüzde 2'si düzeyine çıkarma hedefiyle hareket etmek zorundalar.

Trump’ın konuşmasını değerlendiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, savunma harcamalarının payının yüzde 4’e çıkarılmasına ilişkin “tartışmalar sırasında böyle bir olasılığın masada olmadığını” söyledi. Liderler tarafından yapılan final açıklamasında “ yüzde 2 taahhüdünü 2024 yılına kadar gerçekleştirmek için alınan kararı tekrar teyit ettik” ifadelerini kullanan Macron, bunun nihai açıklama olduğunu belirtti.

NATO müttefiklerinin Hasıla'nın GSYH’nin yüzde 2'sinin savunmaya harcanacağı yönünde 2014'te alınan karara rağmen, 29 üyeden sadece 6'sı bu orana ulaşıyor. ABD, GSYH'sinin yüzde 3,58'ini (683 milyar dolar), İngiltere yüzde 2,14'ünü (54,8 milyar dolar) savunmaya ayırıyor.