Trump 'bütçede hedefimiz yüzde 4' dedi, Macron yalanladı

İki gün süren NATO Liderler Zirvesi son gününde, zirve öncesinde başlayan bütçe tartışmaları devam ediyor. Görece geldiği günden bu yana NATO bütçesine yapılan ödemelerin ABD aleyhine eşitsiz bir biçimde gerçekleştiğini savunan ABD Başkanı Donald Trump, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında ve Twitter’dan yaptığı açıklamada “Tüm NATO ülkeleri yüzde 2 taahhütlerini yerine getirmeli ve bu en sonunda yüzde 4’e çıkarılmalı” dedi.

....On top of it all, Germany just started paying Russia, the country they want protection from, Billions of Dollars for their Energy needs coming out of a new pipeline from Russia. Not acceptable! All NATO Nations must meet their 2% commitment, and that must ultimately go to 4%!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2018