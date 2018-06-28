Trump: Bu serbest değil aptal ticarettir

Bir süredir Avrupa Birliği ile karşılıklı olarak ek gümrük vergileri koyan ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin eşitsiz ticari ilişkilerden zararlı çıktığını söyleyerek ‘Bu serbest ticaret değildir, aptal ticarettir’ dedi.

Dün Kuzey Dakota gerçekleştirdiği bir mitingte konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) ile karşılıklı olarak devam eden ticaret savaşlarına değindi.

“Avrupa Birliği ülkelerini severiz ancak, elbette AB, ABD’den yararlanmak için kuruldu” ifadelerini kullanan Trump, AB’nin ticaret konusunda kendilerini aldattığını söyleyerek geçtiğimiz yıl AB ile yapılan ticarette 15 milyar dolar kaybettiklerini iddia etti.

Trump; “Çünkü bize Mercedes’leri, BMW’ler, diğer ürünlerini yolluyorlar ama hayır, teşekkür ederiz, artık ürünlerinizi almayacağız. Bu serbest ticaret değil, aptal ticarettir diye konuştu.

Salı günü Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’e ticari meseleler hakkında konuşmak için davette bulunan Trump, AB’ye ek gümrük vergileri ile geri adım attırmak istese de başaramamıştı.