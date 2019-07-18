Trump Brunson'la yeniden bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump, 17 farklı ülkede 'dini inançları nedeniyle baskı gören kişiler' adı altında 27 temsilciyi ağırladı. Temsilciler arasında Türkiye'de iki yıla yakın bir süre hapiste kalan rahip Andrew Brunson da bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 17 farklı ülkede "dini inançları nedeniyle baskı görenler" adı altında 27 temsilciyi ağırladı.

Trump'ı ziyaret eden temsilciler arasında Türkiye'de iki yıla yakın bir süre hapiste kalan rahip Andrew Brunson da yer aldı.

Euronews'ta yer alan habere göre Trump, toplantı sonunda “Gördüğünüz gibi dünya çok sert bir yer. Biz bazı olumlu gelişmeler elde ettik. Rahip Brunson bunun örneklerinden biri” açıklamasını yaptı.

Trump'ın ardından konuşan Rahip Brunson, “Sizin benim için mücadele vermeniz, dünyanın en güçlü insanının hiç tanınmamış birisi için mücadele vermesi, dünyanın her tarafındaki birçok insan için ilham kaynağı oldu” diye konuştu.