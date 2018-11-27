Trump: Brexit anlaşması İngiltere ile ticaretimizi riske atıyor

ABD Başkanı Trump, İngiltere ile AB arasında imzalanan Brexit anlaşmasının Londra’nın Washington’la yapacağı bir ticaret anlaşmasını riske attığını söyledi. Trump, İngiltere Başbakanı May’in anlaşma şartlarını AB ile yeniden müzakere etmesini istedi.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış anlaşması, ABD Başkanı Donald Trump’a göre İngiltere ile ABD arasında bir ticaret anlaşması imzalanmasını riske atıyor.

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada İngiltere Başbakanı Theresa May’in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının İngiltere’nin ABD ile bir ticaret anlaşması imzalama yetkisini riske attığını söyledi. Trump, İngiltere’nin anlaşma şartlarını görüşmek üzere yeniden AB ile masaya oturması gerektiğini ifade etti.

Ancak yeniden müzakereye AB halihazırda kapıları kapatmış bulunuyor. İngiltere’den bugün yapılan açıklamalarda da pazar günü AB liderleri tarafından onaylanan ve 11 Aralık’ta İngiltere Parlamentosu’nun onayına sunulması beklenen anlaşmanın yeniden müzakere edilmesi olasılığının bulunmadığı belirtildi.

'AB İÇİN HARİKA BİR ANLAŞMA'

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada Brexit anlaşmasını AB için “harika bir anlaşma” olarak yorumladı ancak aynı şeyi İngiltere için söylemenin mümkün olmadığını dile getirdi.

Anlaşmanın şu anki haliyle İngiltere’nin ABD ile ticaret yapmasına engel oluşturabileceğini ifade eden Trump, İngiltere Başbakanı May’in ülkesi için daha iyi şartları sağlamak üzere anlaşmayı yeniden müzakere etmesi gerektiğini söyledi.

Brexit anlaşmasının İngiltere Parlamentosu’nda 11 Aralık’ta yapılacak oylamadan geçmesinin düşük olasılık olduğu belirtiliyor.



Anlaşma İngiltere’yi yeni bir ticaret anlaşması yapılana dek AB’nin gümrük birliği içinde tutuyor. Bu da İngiltere’nin belirsiz bir süre boyunca tüm ithalatında AB'nin gümrük tarifeleri ve standartlarına bağlı kalacağı anlamına geliyor.



İNGİLTERE ZİYARETİNDE TAVSİYELERİNE KULAK ASMAMAKLA ELEŞTİRMİŞTİ

İngiltere’nin AB’den çıkışını destekleyen Trump, temmuz ayında gerçekleştirdiği Londra ziyaretinde May'in AB ile yapacağı anlaşma sonucunda ABD ile ticaret anlaşması fırsatını kaçırabileceğini söylemişti. May’i bu konudaki tavsiyelerini dinlememekle eleştiren Trump, Başbakan May ile Brexit konusunda anlaşmazlığa düşerek istifa eden eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson için de “çok iyi başbakan olur” ifadelerini kullanmıştı.

