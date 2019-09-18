Trump, Bolton’un yerine Robert C. O’Brien’ı atadı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'na görevden aldığı John Bolton’ın yerine Bush döneminde diplomatlık yapmış olan Robert C. O’Brien’ı atadığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, John Bolton yerine yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak ABD Rehine İşleri Özel Başkanlık Elçisi Robert O'Brien’ı atandığını duyurdu. Trump, O'Brien'ın bugünkü pozisyonundaki çalışmalarına övgüde bulunarak, yeni rolde "iyi bir iş çıkaracağını" ekledi.

I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019

O'Brien daha öncesinde, BM Genel Kurulu’na ABD Alternatif Temsilcisi olarak görev yaptı ve Eski Başkan George W. Bush’un döneminde Uluslararası Terörizm Konvansiyonu Komitesi’nde ABD’yi temsil etti.

Trump’ın görev süresi boyunca, O’Brien ilk kez 2017’de Donanma Sekreteri olarak atandı, ancak daha sonra Mayıs 2018’de Rehine İşleri Özel Başkanlık Elçisi olarak görev yapmak üzere görevini bıraktı.

Önceki Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un istifa ettiği iddia edilmesine karşın Trump, 10 Eylül'de Bolton’u kovduğunu öne sürmüştü.