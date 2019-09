Trump, Bolton’un yerine Robert C. O’Brien’ı atadı

ABD Başkanı Donald Trump, John Bolton yerine yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak ABD Rehine İşleri Özel Başkanlık Elçisi Robert O'Brien’ı atandığını duyurdu. Trump, O'Brien'ın bugünkü pozisyonundaki çalışmalarına övgüde bulunarak, yeni rolde "iyi bir iş çıkaracağını" ekledi.

I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019