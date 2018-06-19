Trump Beyaz Saray'daki Macron fotoğraflarının yerine Kim'i koydu

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la olan fotoğraflarının yerine KDHC lideriyle fotoğraflarını koydu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'ın batı kanadındaki fotoğrafları değiştirdiği öğrenildi.

Wall Street Journal'ın Beyaz Saray muhabiri Michael C. Bender, Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la olan fotoğraflarının yerine KDHC lideri Kim Jong-un'la olan fotoğraflarını koyduğunu açıkladı.

Trump ile Macron'un arası iki liderin görüşmesinden sonra açılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Kim ile ilk görüşmesini gerçekleştiren Trump, KDHC liderinden övgüyle söz etmişti.

Beyaz Saray'a konan fotoğraflar: