Trump Beyaz Saray'a oda büyüklüğünde 50 bin dolarlık golf simülatörü kurdurmuş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a 50 bin dolara oda büyüklüğünde golf simülatörü kurdurduğu açıklandı.

Golfe düşkünlüğüyle bilinen ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da sanal golf oynamasını sağlayan oda büyüklüğünde golf simülatörü kurdurduğu açıklandı.

Washington Post'un haberine göre kurulan sistemde ekrana atılan topla golf oynanabiliyor.

Trump'ın kurdurduğu sistemin yerinde eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından kurdurulmuş daha az gelişmiş bir sistemin olduğu belirtiliyor.

TRUMP'IN VAKİT GEÇİRME BİÇİMİ TARTIŞMA YARATIYOR

ABD Başkanının sistemin masraflarını bireysel olarak üstlendiği aktarılırken, Trump'ın golf oynayarak geçirdiği zamanın eleştiri konusu olduğu biliniyor.

Trump'ın günlük vaktinin büyük bölümünü televizyon izleyerek ve Twitter başında geçirmesi daha önce gündeme gelmiş, ABD Başkanının görevlerini yapmadığı iddiası ortaya atılmıştı.

139 KERE GOLF OYNADI

ABD Başkanı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada vaktini üretken geçirdiğini öne sürerek, "genellikle çalışıyorum, dinlenmiyorum" demişti.

Habere göre Trump, görevine başladığından beri büyük kısmı kendi golf kulüplerinde olmak üzere toplamda 139 kere golf oynadı.