Eski avukatı Michael Cohen’in Kongrede verdiği ifade hakkında konuşan ABD Başkanı Donald Trump 'Beni ortadan kaldırmaya çalışıyorlar' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, eski avukatı Michael Cohen’in Kongrede verdiği ifadeler sonrası Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını inceleyen ve nihai raporunu Adalet Bakanlığı’na sunmaya hazırlayan özel savcı Robert Mueller’e ve muhalif isimlere yüklendi.

Amerikan Muhafazakarlar Birliği’nin toplantısında konuşan Trump “Beni ortadan kaldırmaya çalışıyorlar” dedi. Soruşturmayı “cadı avı” olarak niteleyen Trump, “Seçilememişlerin hazırladığı bir raporu bekliyoruz” dedi.

Başkanlık döneminin en uzun konuşmasını yapan Trump, eski Adalet Bakanı Jeff Sessions, eski FBI Başkanı James Comey, Demokrat Parti ve Kore politikalarına muhalefet eden isimleri de hedef aldı. “Ne yazık ki yanlış insanları çeşitli görevlere getirip, orada olmamaları gerekirken uzun yıllar tutuyorlar. Sonra da bir anda seni saçmalıklarla ortadan kaldırmaya kalkışıyorlar, tamam mı?” diye konuşan Trump’ın göçmen karşıtı ifadeleri de dikkat çekti.

Eski avukatı Michael Cohen, Temsilciler Meclisi’nde verdiği ifadede Trump’ı "ırkçılık, dolandırıcılık ve düzenbazlıkla" suçlamış, Trump ise Cohen’in “hapiste yatacağı süreyi azaltmak için yalan söylediğini” savunmuştu.