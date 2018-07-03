Trump: Ben olmasaydım Kuzey Kore'yle savaşta olurduk

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla kendisini övdü. Trump, "Ben olmasaydım şu an Kuzey Kore'yle savaşta olurduk" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden açıklamada bulundu. Trump, "Kuzey Kore'yle pek çok iyi görüşme oldu - iyi gidiyor" diyerek, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'yle temasların olumlu olduğunu belirtti.

Trump, "8 aydır roket atışı ya da nükleer test olmadı" ifadelerini kullanarak, Asya'nın tamamının bundan "heyecan duyduğunu" söyledi.

"Yalnızca muhalefet partisi şikayet ediyor, buna sahte haberler de dahil" dedi.

Açıklamasında kendisini de öven Trump, "Ben olmasaydım şu anda Kuzey Kore'yle savaştaydık!" ifadesini kullandı.

