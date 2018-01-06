Trump: Ben bir dahiyim

Michael Wolff tarafından kaleme alınan ''Gazap ve Öfke'' isimli kitapta, ABD Başkanı Donald Trump'ın akıl sağlığının yerinde olmadığının ve başkanlık görevi için yetersiz olduğunun öne sürülmesinin ardından Trump iddialara Twitter'dan cevap verdi.
Sputnik'te yer alan habere göre Trump, "Rusya'yla işbirliği yaptığına dair iddiaların bir yıldır kanıtlanamaması nedeniyle, Yalan Haber Ana Akım Medyası'nın taktiksel olarak akli denge ve zeka ile ilgili argümanlar öne sürdüğünü" iddia etti. Ardından kendisini şu sözlerle övdü:
Esasında hayatım boyunca sahip olduğum en önemli iki varlık, akli istikrar sahibi olmak ve gerçekten akıllı olmaktı. Sahtekâr Hillary Clinton da bu kozları çok sert oynamıştı ama herkesin bildiği gibi dibe çakıldı. Ben ÇOK başarılı bir işadamıyken meşhur bir TV yıldızı, sonra da (ilk denememde) ABD başkanı oldum. Sanırım bu akıllı değil, dahi sınıfına girer… Ve çok da istikrarlı bir dahi.