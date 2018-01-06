Trump: Ben bir dahiyim

ABD Başkanı Trump, akıl sağlığının yerinde olmadığı yönündeki iddialara Twitter'dan yanıt verdi. Trump kendisinin sadece akıllı değil, aynı zamanda bir dahi olduğunu iddia etti.

Michael Wolff tarafından kaleme alınan ''Gazap ve Öfke'' isimli kitapta, ABD Başkanı Donald Trump'ın akıl sağlığının yerinde olmadığının ve başkanlık görevi için yetersiz olduğunun öne sürülmesinin ardından Trump iddialara Twitter'dan cevap verdi.

Sputnik'te yer alan habere göre Trump, "Rusya'yla işbirliği yaptığına dair iddiaların bir yıldır kanıtlanamaması nedeniyle, Yalan Haber Ana Akım Medyası'nın taktiksel olarak akli denge ve zeka ile ilgili argümanlar öne sürdüğünü" iddia etti. Ardından kendisini şu sözlerle övdü: