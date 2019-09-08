Trump barış görüşmelerini durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD askerinin de öldüğü Kabil'deki saldırı nedeniyle Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Taliban'la devam eden müzakerelerin askıya alındığını duyurdu.

Trump bir ABD askerinin de öldüğü Kabil'deki saldırı nedeniyle Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve bazı Taliban yetkilileri ile yapılması planlanan gizli görüşmelerin iptal edildiğini açıkladı.

ABD Başkanı sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Önemli bazı Taliban liderleri ve Afganistan Cumhurbaşkanı, bu pazar günü ayrı ayrı Camp David'e geleceklerdi. Onlar bu gece ABD'ye geliyorlardı. Fakat maalesef, yanlış bir koz elde etmek amacıyla onlar Kabil'de 11 kişinin ve bizim de büyük bir askerimizin hayatına mal olan saldırıyı üstlendiler. Derhal bu görüşmeyi iptal ettim ve barış görüşmelerini durdurdum"

Saldırıların işe yaramayacağını da söyleyen Trump, Taliban'ın bu saldırıyla avantajını kaybettiğini belirterek, "Bu çok önemli barış görüşmeleri boyunca eğer bir ateşkeste mutabık olmayıp 12 masum insanı da öldürüyorlarsa, demek ki anlamlı bir anlaşma için müzakere gücüne muhtemelen sahip değiller. Daha kaç on yıllarca savaşmaya istekliler?" dedi.

