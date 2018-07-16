Trump: Bana Moskova'yı verseler, Petersburg'u da isterim

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bugün Helsinki'de gerçekleştireceği zirve öncesinde sosyal medyadan ilginç bir mesaj paylaştı.
Dış Haberler
Pazartesi, 16 Temmuz 2018 08:59

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bugün Helsinki'de gerçekleştireceği zirve öncesinde sosyal medyadan ilginç bir mesaj paylaştı.

Helsinki yolunda Twitter'dan zirveye ilişkin açıklama yapan Trump, "Maalesef, zirve ne kadar iyi geçerse geçsin, eğer bana Rusya'nın yıllar boyunca işlediği günah ve kötülüklerin telafisi için büyük Moskova şehrini bile verseler, bunun yetmeyeceği eleştirisini yaparım - ek olarak Saint Petersburg'u da almam gerektiğini söylerim" ifadelerini kullandı.

PEKİN'DE BULUNAN TUSK SORUMLU DAVRANMAYA ÇAĞIRDI

ABD Başkanı Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Helsinki'de gerçekleştireceği zirveyle aynı saatlerde, Pekin'de de Avrupa Birliği-Çin zirvesi gerçekleşecek.

AB-Çin zirvesi için Pekin'de bulunan Avrupa Konseyi Donald Tusk da, Trump'ın sözlerine göndermeyle, Twitter'dan şu mesajı paylaştı:

"Avrupa ve Çin, Amerika ve Rusya, bugün Pekin ve Helsinki'de dünya düzenini yok etme değil, onu geliştirme konusunda ortak sorumluluğa sahipler. Umarım bu mesaj Helsinki'ye ulaşır."
 