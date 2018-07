Trump: Bana Moskova'yı verseler, Petersburg'u da isterim

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bugün Helsinki'de gerçekleştireceği zirve öncesinde sosyal medyadan ilginç bir mesaj paylaştı.

Helsinki yolunda Twitter'dan zirveye ilişkin açıklama yapan Trump, "Maalesef, zirve ne kadar iyi geçerse geçsin, eğer bana Rusya'nın yıllar boyunca işlediği günah ve kötülüklerin telafisi için büyük Moskova şehrini bile verseler, bunun yetmeyeceği eleştirisini yaparım - ek olarak Saint Petersburg'u da almam gerektiğini söylerim" ifadelerini kullandı.

Heading to Helsinki, Finland – looking forward to meeting with President Putin tomorrow. Unfortunately, no matter how well I do at the Summit, if I was given the great city of Moscow as retribution for all of the sins and evils committed by Russia... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 15, 2018

...over the years, I would return to criticism that it wasn’t good enough – that I should have gotten Saint Petersburg in addition! Much of our news media is indeed the enemy of the people and all the Dems... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 15, 2018

PEKİN'DE BULUNAN TUSK SORUMLU DAVRANMAYA ÇAĞIRDI

ABD Başkanı Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Helsinki'de gerçekleştireceği zirveyle aynı saatlerde, Pekin'de de Avrupa Birliği-Çin zirvesi gerçekleşecek.

AB-Çin zirvesi için Pekin'de bulunan Avrupa Konseyi Donald Tusk da, Trump'ın sözlerine göndermeyle, Twitter'dan şu mesajı paylaştı:

"Avrupa ve Çin, Amerika ve Rusya, bugün Pekin ve Helsinki'de dünya düzenini yok etme değil, onu geliştirme konusunda ortak sorumluluğa sahipler. Umarım bu mesaj Helsinki'ye ulaşır."