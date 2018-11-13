Trump Balkan ülkeleriyle olduğunu sanarak Baltık ülkeleriyle toplantı yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Baltık ülkeleriyle toplantı yaptı. Trump, toplantıda Baltık liderlerini Balkan savaşlarıyla suçlayınca, ABD Başkanı'nın 'Balkan' ile 'Baltık' ülkelerini karıştırdığı ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, Baltık ülkeleriyle toplantı gerçekleştirdi. Trump'ın Baltık ülkelerini Yugoslav savaşlarıyla suçlamasının ardından, toplantıda kafa karışıklığı yaşandı.

Le Monde'un aktardığına göre Letonya, Estonya ve Litvanya ile toplantı gerçekleştiren Trump'ın suçlamaları Baltık liderlerini şaşırttı.

Ancak toplantı ilerledikçe Trump'ın Baltık ülkelerini değil, Balkan ülkelerini kast ettiği anlaşıldı.

TRUMP'IN EŞİ SLOVENYALI

Trump'ın Baltık ülkeleriyle Balkan ülkelerini karıştırması basında şaşkınlık yarattı. Çünkü Trump'ın eşi Melania Slovenya doğumlu.

Le Monde'a göre ABD Başkanı, Yugoslavya doğumlu eşinden bölgenin tarihini öğrenmedi.

Trump'ın resmi toplantılara ilgi göstermediği, toplantılarda kişisel işlerinden bahsettiği ve karşı tarafı dinlemediği ABD basınında sıklıkla yer alıyor.