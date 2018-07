Trump, Avrupa Birliği için 'düşman' ifadesini kullandı

ABD Başkanı Donald Trump, dün CBS televizyonuna verdiği röportajda, Avrupa Birliği'ni "düşman" olarak nitelendirdi.

Helsinki'de gerçekleşecek Trump-Putin zirvesi öncesinde, Trump'ın AB'yi hedef alan açıklamasını, Avrupa basını "manidar" olarak değerlendirdi.

Trump, CBS'e verdiği röportajda, tam olarak şu ifadeleri kullandı:

"Bence pek çok düşmanımız var. Bana göre, ticarette bize yaptıklarına bakarsak, Avrupa Birliği bir düşman. Şimdi siz (düşman denilince) Avrupa Birliği'ni düşünmesiniz fakat onlar düşman"

TRUMP'IN LİSTESİ GENİŞ

Trump'ın açıklamaları karşısında şaşıran sunucu Jeff Glor ise, ABD Başkanı'na, "Pek çok insan AB'yi, Çin ve Rusya'dan önce bir düşman olarak saymanıza şaşırabilir" dedi.

Bunun üzerine, Trump, "AB çok zor. O ülkelerin liderlerine saygı duyuyorum. Ama ticari anlamda, bizim iyi niyetimizi gerçekten kötüye kullandılar" açıklamasında bulundu.

​Açıklamalarını, "Belirli açılardan bakıldığında Rusya da bir düşman" diyerek sürdüren Trump, "Çin ise ekonomik açıdan bir düşman. Onlar kesinlikle düşman. Fakat bu kötü oldukları anlamına gelmiyor. Bu, onların rakip olduğu anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

DONALD TUSK'TAN TEPKİ

Trump'ın açıklamalarının medyada yankı uyandırmasının hemen ardından, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı.

Açıklamasında Trump'a göndermede bulunan Tusk, "Amerika ve AB en iyi arkadaşlar. Düşman olduğumuzu kim söylüyorsa, o yalan haber yayıyordur" yorumunu yaptı.

America and the EU are best friends. Whoever says we are foes is spreading fake news.

— Donald Tusk (@eucopresident) July 15, 2018