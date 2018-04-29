Trump: Avrupa Birliği ABD'den faydalanmak için kuruldu

Avrupa Birliği'ni hedef alan ABD Başkanı Donald Trump, AB ile ticareti eleştirerek birliğin "ABD'den faydalanmak için kurulduğunu" iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği ile ABD arasındaki ticareti eleştirdi. Trump açıklamasında AB'nin "ABD'den faydalanmak için kurulduğunu" öne sürdü.

Trump, AB için "onları suçlamayın, ben devlet başkanlarını suçluyorum" diyerek, "uzun vadede mutlu olacaksınız ya da biz bu adamlarla iş yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

Yakında İngiltere'yi ziyaret edecek olan Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ABD'nin Londra Büyükelçiliği'nin taşınmasına dair eleştirilerini yineleyerek, büyükelçiliğin yeni yerinin "korkunç" olduğunu söyledi.

Trump açıklamasında "İngiltere'de, Londra'da, bütün Londra'daki en iyi yer bizimdi. En iyi yer. Bir dahi dedi ki, burayı satacağız ve sonra parayı alıp yeni bir büyükelçilik inşa edeceğiz" diyerek Obama'yı hedef aldı.