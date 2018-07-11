Trump: Almanya Rusya'nın kontrolünde

ABD Başkanı Donald Trump, bugün başlayan iki günlük NATO zirvesine hızlı başladı. Ayağının tozuyla Brüksel'de basına demeç veren Trump, Almanya'ya yüklendi.

Beyaz Saray ve Avrupa başkentleri arasında bir süredir devam eden bütçe gerilimi, NATO zirvesinden yaklaşık bir ay önce ABD tarafından yeniden gündeme getirilmişti.

NATO üyesi ülkelerin, anlaşmalara göre, savunma harcamalarını Gayri Safi Yurtiçi Hasılaları'nın (GSYH) yüzde 2'si düzeyine çıkarmaları gerekiyor. Ancak 28 NATO üyesi ülkeden yalnızca 5'i (ABD, İngiltere, Polonya, Estonya, Yunanistan) bu hedefe ulaşmış durumda.

Daha yoldayken Twitter'dan "Avrupa'nın bütçe hedefinin çok altında olmasına" ilişkin sert mesajlar paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, Brüksel'e iner inmez beklenen tartışmayı başlattı. Basına konuşan Trump, Almanya'yı, "Rusya'ya petrol ve doğalgaz için milyarlar ödediğini ancak GSYH'sinin sadece yüzde 1'den biraz fazlasını savunmaya harcadığını söyleyerek eleştirdi.

Bu durumun, Almanya'nın tamamen Rusya tarafından kontrol edilmesi anlamına geldiğini öne süren Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Bence Almanya'nın Rusya'yla devasa bir petrol ve doğalgaz anlaşması yapması çok üzücü. Rusya'ya karşı gardımızı kaldırmamız gerekiyor ancak Almanya gidip her yıl Rusya'ya milyarlarca ve milyarlarca dolar ödüyor. Biz Almanya'yı koruyoruz, Fransa'yı koruyoruz, bütün bu ülkeleri koruyoruz ve sonra pek çok ülke gidiyor ve Rusya'nın cebine milyarlarca dolar ödemeyi kabul ettikleri boru hattı anlaşmaları imzalıyorlar. Bence bu hiç doğru değil. Bunun gerçekleşmesine asla izin vermemek gerekirdi. Almanya tamamen Rusya tarafından kontrol ediliyor çünkü enerjisinin yüzde 60-70 arasında bir kısmını Rusya'dan ve yeni bir boru hattından almayı planlıyor. Bu doğru bir şey mi değil mi siz söyleyin çünkü bence doğru değil. Bütün bunlara ek olarak Almanya sadece GSYH'sinin yüzde 1'inin biraz üzerinde (savunma) harcama yapıyor, ABD ise yüzde 4,2 düzeyinde. Dolayısıyla ben bunun da doğru olmadığını düşünüyorum."



Trump, aynı eleştirileri NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bu sabahki görüşmesi sırasında da dile getirdi.

Trump, Almanya'ya ilişkin eleştirilerine şunları ekledi: