Trump ağız değiştirdi: İran'da rejim değişikliği istemiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili açıklama yaparak 'İran'da rejim değişikliği istemiyoruz, bu konuyu netleştirmek istiyorum' dedi.

İran'ı "yok etmekle" tehdit eden ve İran'a karşı bölgeye askeri sevkıyat yapmakta olan ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda söylem değiştirerek "İran'da rejim değişikliği istemiyoruz, bu konuyu netleştirmek istiyorum" dedi.

"İran'la anlaşma yapacağız" diyen Trump, "İranlı pek çok kişiyi tanıyorum, onlar harika insanlar, İran aynı yönetimle harika bir ülke olabilir" diye konuşarak, "İran yönetimini değiştirmeye gerek olmadığını" söyledi.

İRAN BÖLGEDE TEMASLARDA BULUNUYOR

ABD'nin bölgeye askeri sevkıyatının ardından Ortadoğu'da gerilim yükselmiş, İranlı yetkililer Körfez ülkeleriyle görüşmelere başlamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Irak'la temaslarda bulunarak, Irak'ın savaşın engellenmesine yardımcı olacağına dair güvence almıştı.

İran'ın Körfez ülkelerine "saldırmazlık anlaşması" önerdiği duyuruldu.

ABD İRAN'A AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULUYOR

İran ile yapılan nükleer anlaşmasını iptal eden ABD, ülkeye ağır mali yaptırımlar uyguluyor.

Ülkenin ekonomisini zayıflatmayı amaçlayan ABD, İran'ın petrol ihracatını neredeyse durdurmuş durumda.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülke, ABD yaptırımlarının ardından İran'dan petrol almayı durdurdu.

TRUMP YÖNETİMİ 'REJİM DEĞİŞİKLİĞİ' DİYORDU

Trump son açıklamasında "rejim değişikliği istemediklerini" söylese de, Trump yönetiminden pek çok isim İran'a yönelik açıklamalarında bu ifadeyi kullanıyordu.

Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, İran karşıtı grupların toplantılarına katılarak, "Onları ne zaman devireceğimizi bilmiyorum. Birkaç gün, ay ya da birkaç yıl içerisinde olabilir ama bu olacak. Devrilecekler. İran halkının canına tak etti" ifadelerini kullanmıştı.

ABD basınında çıkan haberlerde de, Trump'ın İran'da "rejim değişikliği" için Avrupa ülkelerine çağrıda bulunduğu, ancak Avrupa'nın olası sonuçlarından dolayı buna sıcak bakmadığı söyleniyordu.