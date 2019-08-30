Trump açıkladı: ABD Uzay Kuvvetleri kuruldu

ABD Başkanı Donald Trump, dün ABD ordusunun Uzay Komutanlığının resmi kuruluşunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen töreninde, Uzay Kuvvetleri’nin kurulduğunu duyurdu. Başkan Trump yaptığı açıklamada "ABD'ye zarar vermek isteyenler, bize meydan okumak isteyenler, artık en yukarıya, uzayın doruk noktalarına çıkmak zorunda. Artık tamamen farklı bir oyun ortada" dedi.

Uzay Komutanlığı, Ortadoğu’daki ABD işgallerini denetleyen ABD Merkez Komutanlığı ve Özel Harekat 11. Komutanlık’ın denetiminde olacak.

Komuta başlangıçta sadece 287 personelden oluşacak. Askeri personelin nihai faaliyet yeri henüz belirlenmedi. ABD Uzay Komutanı komutanı, Hava Kuvvetleri’nden Orgeneral John Raymond dün Pentagon’daki gazetecilere verdiği demeçte, "Artık uzay üstünlüğümüze olan tehditler konusunda herhangi bir rahatlığa sahip değiliz" dedi.

Hava Kuvvetleri Komutanı, konuşmasında “Büyüyen bir tehdit var. Kapsam, ölçek ve karmaşıklık içeriyor” derken, “GPS iletişim uydularının geri dönüşlü sıkışması var. Yönlendirilmiş enerji tehditleri var. Yerden fırlatılabilen ve bir uyduyu havaya uçurabilen füzeler var mesela 2007 yılında Çin tarafından fırlatılan... Tüm bu tehditlerden endişe ediyoruz" ifadesini kullandı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2019

Başkan Trump’sa açıklamasında Uzay Kuvvetleri’nin Hava Kuvvetleri komutası altında kurulmasını, deniz kuvvetlerinin ABD filosu altında kurulmasına benzetti.

Uzay Komutanlığı’nı Trump’ın açıklamasına göre "çok yakında - ABD Silahlı Kuvvetleri'nin altıncı kolu olarak ABD Uzay Gücü'nün kurulması" takip edecek.