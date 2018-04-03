Trump açık konuştu: Suudi Arabistan Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödesin

ABD Başkanı Donald Trump Suriye'den çekilmek istediğini, ancak henüz bu konuda alınmış bir karar olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilmek istediğini duyurdu. Trump, "Askerlerimizin eve dönmesini istiyorum. Ulusumuzu yeniden inşa etmek istiyorum" diyerek, ABD askerlerinin IŞİD'in yenilmesinin ardından ülkeden ayrılacağını belirtti. 'KALIRSAK PARASINI SUUDİLER ÖDESİN' Trump, ABD askerlerinin Suriye'de kalması durumunda masrafların bölgesel müttefikler tarafından karşılanması gerektiğini öne sürerek; "Suudi Arabistan kararımızla yakından ilgileniyor. Suriye'de kalmamızı istiyorsanız, belki de parasını siz ödemelisiniz" dedi.