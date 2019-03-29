Trump: ABD'nin enerjisinin rüzgardan gelmediğine memnunum, çünkü rüzgar sadece bazen esiyor

Kömür ve petrol endüstrisini savunmasıyla bilinen ABD Başkanı Donald Trump, rüzgar enerjisini hedef alarak, ABD'nin enerji kaynağının rüzgar olmamasından memnun olduğunu, çünkü rüzgarın 'sadece bazen estiğini' söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin enerji kaynağı olarak rüzgarı kullanmamasından memnun olduğunu, çünkü rüzgarın "sadece bazen estiğini" söyledi.

Fox News'e konuşan Trump, Rusya'yla işbirliği yaptığı iddialarına verdiği yanıtta "kimsenin Rusya'ya karşı kendisi kadar sert olmadığını" söyleyerek, enerji konusunda da Rusya'yla rekabet ettiklerini söyledi.

'SADECE BAZEN ESİYOR'

ABD'nin petrol ve doğalgaz konusunda Rusya'yla rekabet içinde olduğunu söyleyen Trump, "Enerji kaynağımızın rüzgar olmamasına dikkat edin, çünkü rüzgar sadece bazen esiyor ve bundan dolayı pek çok sorun oluşuyor" diye konuştu.

ABD ekonomisinin yükselmekte olduğunu savunan Trump, Çin'le anlaşma yapmaya yakın olduklarını da öne sürerek, "Çin'le çok iyi bir anlaşma yapacağız" ifadelerini kullandı.

'KÖMÜR YOK EDİLEMEZ' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, petrol ve kömür endüstrisine desteğiyle tanınıyor. Trump geçtiğimiz yıl yaptığı bir konuşmada kömürün kullanılmaya devam edilmesini savunarak, "kömür yok edilemez" demişti.

Kömürü savunduğu konuşmasında rüzgar türbinleri için "yel değirmeni" ifadesini kullanan Trump'ın, ikisi arasındaki farkı bilmediği öne sürülmüştü.

Trump, "yel değirmenlerinin yok edilebileceğini" savunarak, "Onu siz yok etmeden kuşlar da yok ediyorlar. Onlar da çok fazla kuş öldürüyor. Bu yel değirmenlerinin altına bakıyorsunuz, ölüm sahası gibi ama biliyor musunuz, rüzgarı umursamayın. Rüzgar esmediğinde ne oluyor? O zaman bir sorununuz oluyor" ifadelerini kullanmıştı.